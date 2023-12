À table : hamburger revisité à la mode corse

Nombre de couverts : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Temps total : 25 minutes



Ingrédients

4 pains à hamburger

4 gros steaks hachés

4 CS de tapenade à l'ancienne

8 tranches de tomate

4 tranches de coppa grillée

4 tranches de tomme corse

4 tranches de Mozzarella

2 oignons

Un peu de salade

Préparation

Émincez les deux oignons et faites-les colorer dans une poêle à feu doux avec un peu d’huile d’olive. Réservez.

Faites cuire vos steaks à votre convenance sur le grill et disposez la mozzarella et la tomme corse dessus. Poivrez selon votre goût.

Sur le même grill, faites griller vos tranches de coppa .

Mettez vos pains à hamburger, préalablement découpés en deux, dans le grille-pain puis tartinez-les de tapenade à l’ancienne. .



Pour le montage du hamburger, il vous suffit de disposer sur votre pain : un peu d’oignons caramélisés, le steak-mozza-tomme, la coppa grillée, les tomates et un peu de salade.

Finissez le montage par la partie haute du pain à hamburger, reconnaissable par les graines de sésame parsemées sur le dessus.

Bon appétit !