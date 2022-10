A table : courgettes farcies au thon avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients (pour 2 personnes)

2 petites courgettes

200g de thon au naturel

80g de fromage frais

1 CS de curry

Sel et poivre

Un peu de chapelure et de parmesan





Préparation

Préchauffez le four à 180°C.

Coupez les courgettes en deux dans leur longueur puis les creusez avant de récupérer la chair.

Coupez la chair en petits morceaux et la mélanger au thon, fromage frais, curry et un peu de sel.

Répartir cette farce dans les courgettes puis parsemez de chapelure et de parmesan. Mélangez un peu de concentré de tomate avec de l'eau et versez au fond du plat.

Enfournez 30min.

Servir avec du riz thaï, de la crème de coco et du curry.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie