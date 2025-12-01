À table - Tarte aux figues et miel du maquis

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

1 pâte sablée (maison ou prête à dérouler)

8 à 10 figues fraîches (noires de préférence, type “nere di Prunelli”)

2 cuillères à soupe de miel du maquis (châtaignier ou arbousier)

50 g de poudre d’amandes

30 g de sucre roux

1 œuf

50 g de beurre fondu

1 cuillère à soupe de farine

1 pincée de sel

(Optionnel) un trait de liqueur de figue ou de muscat





Préparation

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

Étalez la pâte dans un moule à tarte beurré et piquez le fond à la fourchette.

Préparez la base amandine

Mélangez la poudre d’amandes, le sucre roux, la farine, l’œuf, le beurre fondu et une pincée de sel.

Étalez ce mélange sur le fond de tarte.

Disposez les figues

Coupez-les en deux et disposez-les harmonieusement, côté chair vers le haut, en rosace.

Arrosez avec le miel (et la liqueur, si vous en mettez).





Cuisson

Enfournez 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que les figues soient légèrement caramélisées et la pâte bien dorée.

À la sortie du four, badigeonnez d’un peu de miel tiédi pour le brillant.

Laissez tiédir avant de servir.

À servir avec une boule de glace au brocciu, une crème légère au citron, ou simplement un café corsé.



Hum…