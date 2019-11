A table : Muffins au figatellu et au tomme corse

Muffins Figatellu et Tomme corse

Nombre de couverts : 6 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Temps total : 35 minutes



Le mot du cuisinier

Un concentré de saveurs corses dans ces délicieux muffins rapides à préparer.



Ingrédients

1/2 figatellu sec

50g de tomme corse

120g de farine

80g de farine de châtaigne

1 sachet de levure chimique

3 œufs 1 yaourt nature

1 CS de confiture de figue

1 CS d’huile d’olive

1 bouchon de liqueur de myrte

Des herbes du Maquis sèches

Du lait si besoin

Sel, Poivre.



Instructions

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).

Dans un saladier, mélangez la farine blanche et la farine de châtaigne corse, la levure, les œufs, le yaourt et l’huile d’olive. Battez vigoureusement au fouet afin d’obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.

La pâte ne doit pas être trop épaisse, vous pouvez donc ajouter du lait si besoin est (environ 10cl suffiront).

Ajoutez la confiture de figues (vous pouvez choisir des variantes telles que de la confiture Figues & Noix, Figues & Noisettes, Figues & Raisins secs etc.).

Coupez le figatellu en petits dés et la tomme corse en petites lamelles.

Ajoutez le tout à la pâte. Mettez-y également le bouchon de liqueur de myrte, les herbes du maquis puis assaisonnez selon votre goût. Versez dans les moules à muffins individuels en prenant bien soin de vous arrêter aux trois quarts. Enfournez pendant 20 à 25 minutes.

Piquez un couteau jusqu’au milieu d’un muffin, la lame du couteau doit ressortir sèche. S’il y a des traces de pâte, continuer la cuisson encore un peu.