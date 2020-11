A table : Butternut rôti à l’huile d’olive, noix de Saint-Jacques poêlées…

" Un mélange exceptionnel de saveurs et pourtant rien de difficile dans cette assiette ! Je crois qu’il fallait juste y penser."

(Marie-Estelle)



Ingrédients

1 butternut

10 noix de Saint-Jacques

1 noisette de beurre

huile d’olive

2 poignées de chapelure à la noisette

fleur de sel, baies roses et poivre noir



Préparation

Coupez le butternut en tranches fines, placez-le sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, versez un filet d’huile d’olive et placez à 160° pendant 1 heure





Snackez vos noix de Saint-Jacques au beurre dans une poêle. Il faut qu’elles soient dorées.





Une fois terminé placez dans vos assiettes vos tranches de butternut, vos noix de saint Jacques poêlés, du Granola à la noisette, quelques baies roses et de la noisette concassée.





Accompagnez d’une salade verte



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie