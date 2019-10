A merendella elettronica : une façon inédite pour échanger autour d’un bon repas

Déguster un brunch élaboré à partir de produits locaux dans une ambiance musicale avec des animations destinées à tous les publics. C’est le défi que se sont lancées les associations Art & Noces Troubles et La Clarté, en partenariat avec la Ville d’Ajaccio en créant un événement « multi-facettes » mêlant différents acteurs culturels corses : des artistes, des producteurs, des associations, venus des quatre coins de l’île.







A « Merendella Electronica » invite donc, ce dimanche 6 octobre, place Miot les familles, amis, amateurs ou néophytes de musiques électroniques, passionnés ou simples promeneurs à partager une journée autour de la gastronomie, de l’art et des musiques contemporaines.







L’idée d’un tel événement a germé



En filigrane, les organisateurs ont souhaité valoriser et fédérer les acteurs locaux autour de ce qui constitue aussi notre identité corse.

Plusieurs collectifs insulaires ont été associés à ce projet : l’association Arts et Noces Troubles, spécialisées dans le spectacle vivant, la Clarté, un élément fédérateur pour promouvoir et démocratiser une musique électronique de qualité, le comité citoyen Parolla di a Ghjuventù, Awaka un collectif d’artistes plasticiennes corses, et le restaurant le Boudoir qui ont fait des produits locaux et bio le gage d’une cuisine de qualité.











Le Programme :



• Brunch (11h à 16h) : Le BOUDOIR (Île Rousse) se charge du feu d'artifice dans vos papilles en délocalisant son fameux brunch pour la 1ère fois à Ajaccio !



Avec au Menu : Saucisse de veau Parenti (Bio Olmi Capella)- Œufs brouillés (Bio -Corse Oeuf) - Salade de fruits de saison – Pancake Nuciola (Cervioni) – Pain de Casa Astolfi – Boisson chaude & jus corses Ozia



• Musique électronique (11h à 19h30) La donna mobile, camion musical itinérant, sera de la partie pour diffuser de la musique toute la journée et profiter de ce brunch comme il se doit ! Avec derrière les platines, les Dj des associations Art & Noces Troubles & La Clarté qui seront là pour faire du bien à vos oreilles.



• Installations artistiques : L'association Awaka (Bastia) a confectionné pour l'occasion une décoration plastique originale et une installation artistique, disséminée tout autour du site.



• Atelier enfants & action citoyenne (14h à 17h). L'association citoyenne Parolla di a Ghjuventù et ses bénévoles seront là pour animer des ateliers enfants, autour de jeux ludiques sur les droits de l'enfant.



• Projection "Ciné-Mix"(20h30 à 21h30).

Le projet Ciné-mix mélange les arts & les temporalités, avec des films Corses muets dont la bande son a été totalement réécrite par des artistes électroniques insulaires.

Projeté ce soir, une composition live d’Orso (L’étrange atelier le film "Romanetti, ou le roi du maquis" (1924), projeté pour la 1ère fois à Ajaccio.