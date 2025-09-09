CorseNetInfos
A màghjina : i fiaminghi rossi di u stagnu di Chjurlinu


le Mardi 9 Septembre 2025 à 07:25

Deux flamants roses s’élancent au ras de l’eau, effleurant la surface de l’étang de Chjurlinu. Leur vol synchronisé reflète la beauté fragile et préservée de ce site naturel, entre ciel, montagne et mer.
Si, comme Gabriel Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







