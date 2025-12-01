CorseNetInfos
A màghjina - Vista di Teghime


le Jeudi 13 Novembre 2025 à 07:09

Depuis le col de Teghime, un phénomène inhabituel - mais attendu mercredi soir -a été observé et photographié par Hervé Tusoli : une aurore boréale colorant le ciel nocturne d’une lueur rosée. Les crêtes du Nebbiu et la route illuminée en contrebas apparaissent en contraste sous ce halo venu du nord, offrant une scène exceptionnelle pour cette zone habituellement épargnée par ce type d’événement atmosphérique.
Si, comme , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








