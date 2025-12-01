A màghjina - Vista di Teghime
Depuis le col de Teghime, un phénomène inhabituel - mais attendu mercredi soir -a été observé et photographié par Hervé Tusoli : une aurore boréale colorant le ciel nocturne d’une lueur rosée. Les crêtes du Nebbiu et la route illuminée en contrebas apparaissent en contraste sous ce halo venu du nord, offrant une scène exceptionnelle pour cette zone habituellement épargnée par ce type d’événement atmosphérique.
