CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire 21/10/2026 Propriano – Six personnes dont deux enfants secourues à bord d’un voilier en difficulté 20/10/2026 Le Pôle Surdité de Corse renomme sa salle de cours en hommage à Christine Vazelle 20/10/2026 Paulu Santu Parigi : « Nous essayons d’obtenir une majorité au Sénat pour réussir à marquer une autre étape » 20/10/2026

A màghjina - U volu di i fenicotteri


La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 07:05

À l’étang de Chjurlinu, les flamants roses prennent leur envol dans la lumière du jour. En quelques battements d’ailes ils s'élèvent doucement au-dessus de l’eau, tandis que le reste de la colonie poursuit tranquillement sa halte.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos