A màghjina - U volu di i fenicotteri
La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 07:05
À l’étang de Chjurlinu, les flamants roses prennent leur envol dans la lumière du jour. En quelques battements d’ailes ils s'élèvent doucement au-dessus de l’eau, tandis que le reste de la colonie poursuit tranquillement sa halte.
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(Photo : Hyacinthe Sambroni)