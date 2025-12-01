CorseNetInfos
A màghjina - U vechju pinu di Bavella sottu à u muvimentu di l’astri


le Dimanche 23 Novembre 2025 à 07:24

Le grand pin Laricio, doyen du col de Bavella, sous le mouvement circumpolaire des étoiles. L'image est de Patrick Nicolaï. "La température était negative au col, et j'ai profité de la neige et du ciel étoilé, magnifique, pour réaliser ce cliché" nous explique t-il.
Si, comme lui, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







