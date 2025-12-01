A màghjina - U vechju pinu di Bavella sottu à u muvimentu di l’astri
Le grand pin Laricio, doyen du col de Bavella, sous le mouvement circumpolaire des étoiles. L'image est de Patrick Nicolaï. "La température était negative au col, et j'ai profité de la neige et du ciel étoilé, magnifique, pour réaliser ce cliché" nous explique t-il.
