A màghjina - U spiritu di l’alba bastiaccia


le Vendredi 10 Octobre 2025 à 07:05

Entre mer et ciel, la lumière du phare veille encore, comme un dernier souffle de la nuit. Autour de lui, les voiles muettes attendent le réveil du vent. Bastia s’éclaire lentement, dans la douceur d’un jour qui naît sur la mer
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.







