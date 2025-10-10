A màghjina - U spiritu di l’alba bastiaccia
Entre mer et ciel, la lumière du phare veille encore, comme un dernier souffle de la nuit. Autour de lui, les voiles muettes attendent le réveil du vent. Bastia s’éclaire lentement, dans la douceur d’un jour qui naît sur la mer
