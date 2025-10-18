A màghjina - U sole cala nant’à l’Isula Rossa
À l’heure où le soleil se fond dans la mer, L’Île-Rousse dévoile son visage le plus apaisé. Le port s’endort lentement, les bateaux s’alignent dans le reflet d’un ciel de feu, et la lumière dorée caresse les roches rouges qui ont donné leur nom à la cité. Un instant suspendu, entre mer et silence, où la Corse semble retenir son souffle.
