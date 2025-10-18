A màghjina - U sole cala nant’à l’Isula Rossa

CorseNetInfos
le Samedi 18 Octobre 2025

À l’heure où le soleil se fond dans la mer, L’Île-Rousse dévoile son visage le plus apaisé. Le port s’endort lentement, les bateaux s’alignent dans le reflet d’un ciel de feu, et la lumière dorée caresse les roches rouges qui ont donné leur nom à la cité. Un instant suspendu, entre mer et silence, où la Corse semble retenir son souffle.
Si, comme Richard Zbinden, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







