A màghjina - U caminu di a Petra è di u Mare
Au détour du sentier des îles de la Pietra, à L’Île-Rousse, le regard se perd entre la tour génoise, la roche rouge et l’éclat des fleurs printanières. Un chemin suspendu entre terre et mer, où chaque pas raconte l’histoire du littoral corse.
Si, comme Thierry Esteve, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.