CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Contrôle des bus scolaires à Baleone : un chauffeur en infraction 17/09/2025 Venaco : un feu de forêt mobilise d’importants moyens 16/09/2025 "Mimi" Costa devant ses juges :"Vous avez affaire à un agriculteur retraité qui ne sait plus lire ni écrire" 16/09/2025 ​« Urban Trail Aiaccina » : une 8ᵉ édition pour aider la recherche contre le cancer 16/09/2025

A màghjina - U caminu di a Petra è di u Mare


le Mercredi 17 Septembre 2025 à 07:25

Au détour du sentier des îles de la Pietra, à L’Île-Rousse, le regard se perd entre la tour génoise, la roche rouge et l’éclat des fleurs printanières. Un chemin suspendu entre terre et mer, où chaque pas raconte l’histoire du littoral corse.
Si, comme Thierry Esteve, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos