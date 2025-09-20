CorseNetInfos
A màghjina - Tramontu maestosu in Portu


le Samedi 20 Septembre 2025 à 07:28

Le soleil se couche entre les crêtes qui dominent Porto, illuminant la vallée et la mer d’une lumière rougeoyante.
Si, comme Denis Viviani , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







