Per voi, incù voi in ogni locu - l'info corse en libre accès
A màghjina - Stretta di u Vechju Bastia à a prima mattina


le Jeudi 25 Septembre 2025 à 07:25

Dans le cœur du vieux Bastia, la rue Mgr Rigo garde son charme authentique avec ses façades étroites et ses lampadaires anciens. Au bout de la perspective, San Ghjuvà se dresse fièrement, illuminé par les rayons dorés du soleil d’automne qui réchauffent la pierre et soulignent l’atmosphère intemporelle du quartier
Si, comme Christophe Puntel , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







