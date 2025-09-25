A màghjina - Stretta di u Vechju Bastia à a prima mattina
Dans le cœur du vieux Bastia, la rue Mgr Rigo garde son charme authentique avec ses façades étroites et ses lampadaires anciens. Au bout de la perspective, San Ghjuvà se dresse fièrement, illuminé par les rayons dorés du soleil d’automne qui réchauffent la pierre et soulignent l’atmosphère intemporelle du quartier
