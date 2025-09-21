A màghjina - Portivechju vista da u Stabiacciu
Sur les eaux tranquilles du Stabiacciu, le kayak glisse en silence. Au loin, Porto-Vecchio se dévoile comme un mirage accroché aux montagnes, entre reflets d’azur et parfums de maquis.
Si, comme Pascal Le Dervouët vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.