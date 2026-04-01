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A màghjina - Pieve di Lota : una croce in celu, in u silenziu di u Venneri Santu


le Samedi 4 Avril 2026 à 07:30

Dans la vallée de Lota, au moment de la procession de la Semaine sainte des trois confréries de la Pieve, de nombreux regards, interloqués, se sont levés vers le ciel… Au-dessus de la croix de Pulezzula et les croix la portées par les confrères, les traînées blanches dessinent une autre croix, fragile et lumineuse. Coïncidence ou signe, chacun y voit ce qu’il porte en lui. Mais l’instant suspendu, entre ferveur et émotion, a marqué les esprits.
Si, vous aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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