A màghjina - Libecciata capicursina


le Samedi 25 Octobre 2025 à 07:26

La tempête Benjamin a soufflé fort sur le Cap Corse. Le Libecciu a modelé le ciel et la mer, faisant danser les nuages lenticulaires sans jamais altérer la beauté sauvage du Capicorsu, où la lumière garde toujours le dernier mot.
Si, comme Massimo, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







