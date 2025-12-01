A màghjina - L’alba di Pinarellu
À Pinarellu, le soleil émerge lentement de l’horizon, inondant la baie d’une lumière dorée. La mer encore tranquille reflète les premières couleurs du jour, entre silence et sérénité. Un instant suspendu, quand la Corse-du-Sud s’éveille dans la douceur d’un matin d’automne.
Si, comme Marie-Noël Colombani , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.