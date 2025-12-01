CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Porto-Vecchio - Choc violent en mer : un mort et un blessé 11/11/2025 Vic, 12 ans, révélation de "La France a un incroyable talent", déjà adoptée par la Corse 10/11/2025 Soirée de Noël “Tous Ensemble” à l'’Afterwork de Borgo 10/11/2025

A màghjina - L’alba di Pinarellu


le Mardi 11 Novembre 2025 à 07:55

À Pinarellu, le soleil émerge lentement de l’horizon, inondant la baie d’une lumière dorée. La mer encore tranquille reflète les premières couleurs du jour, entre silence et sérénité. Un instant suspendu, quand la Corse-du-Sud s’éveille dans la douceur d’un matin d’automne.
Si, comme Marie-Noël Colombani , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







