CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Femmes solidaires : en Corse comme ailleurs, 80 ans de lutte pour les droits des femmes 11/10/2025 «Les désenchainées » : Un souffle de liberté  sur Bastia 11/10/2025 25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia (M3) prend la main à la veille de l'arrivée 10/10/2025 Incident technique au centre opérationnel des pompiers de Haute-Corse : la réception des appels d’urgence perturbée 10/10/2025

A màghjina - In cima à Punta Rossa di i Pini


le Samedi 11 Octobre 2025 à 07:40

Installée recemment, la croix sommitale de Punta Rossa (2 267 m), aussi appelée Von Cube, domine la vallée d’Ascu. Ce sommet du massif du Monte Cintu offre, au terme d’une ascension exigeante, une vue saisissante sur la Corse montagneuse et la mer au loin.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos