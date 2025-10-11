A màghjina - In cima à Punta Rossa di i Pini
Installée recemment, la croix sommitale de Punta Rossa (2 267 m), aussi appelée Von Cube, domine la vallée d’Ascu. Ce sommet du massif du Monte Cintu offre, au terme d’une ascension exigeante, une vue saisissante sur la Corse montagneuse et la mer au loin.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.