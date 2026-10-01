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A maghjina - Culori di vaghjime à l’orizonte


La rédaction le Lundi 26 Octobre 2026 à 07:05

Depuis la piste Strada di u Chjusacciu, au hameau de Partine, le regard plonge sur la marine de Miomo et la Méditerranée, entre les couleurs automnales du maquis et les reflets argentés de la mer.
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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