A maghjina - Culori di vaghjime à l’orizonte
La rédaction le Lundi 26 Octobre 2026 à 07:05
Depuis la piste Strada di u Chjusacciu, au hameau de Partine, le regard plonge sur la marine de Miomo et la Méditerranée, entre les couleurs automnales du maquis et les reflets argentés de la mer.
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(Photo : Serge Vignali)