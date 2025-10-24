A màghjina - Campu Ventosu è Elba
Au-dessus du hameau de Cardu, sur les hauteurs de Bastia, les ruines de Campu Ventosu dominent la mer Tyrrhénienne et semblent regarder de haut l’île d’Elbe qui, en toile de fond, se devine dans la brume.
