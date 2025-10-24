CorseNetInfos
A màghjina - Campu Ventosu è Elba


le Vendredi 24 Octobre 2025 à 07:36

Au-dessus du hameau de Cardu, sur les hauteurs de Bastia, les ruines de Campu Ventosu dominent la mer Tyrrhénienne et semblent regarder de haut l’île d’Elbe qui, en toile de fond, se devine dans la brume.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







