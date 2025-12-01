A màghjina - Baruffa in Santa Ghjulia
Sur la lagune de Santa Ghjulia, deux flamants roses s’affrontent un instant pour une becquée, sous le regard impassible de leurs congénères. Une scène rare captée à la tombée du jour.
