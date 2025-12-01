CorseNetInfos
A màghjina - Baruffa in Santa Ghjulia


le Lundi 10 Novembre 2025 à 07:25

Sur la lagune de Santa Ghjulia, deux flamants roses s’affrontent un instant pour une becquée, sous le regard impassible de leurs congénères. Une scène rare captée à la tombée du jour.
Si, comme Chantal Portaz-Biancarelli (@ Chantal Portaz Photographie), vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







