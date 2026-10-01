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A màghjina - Aiacciu, u mare à i pedi, i monti à l’orizonte


le Mardi 13 Octobre 2026 à 07:23

Depuis les hauteurs, Ajaccio dévoile la courbe de son rivage. Entre le maquis au premier plan et les montagnes qui ferment l’horizon, les toits serrés de la ville s’avancent vers les eaux bleues du golfe.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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