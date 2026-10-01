A màghjina - Aiacciu, u mare à i pedi, i monti à l’orizonte
Depuis les hauteurs, Ajaccio dévoile la courbe de son rivage. Entre le maquis au premier plan et les montagnes qui ferment l’horizon, les toits serrés de la ville s’avancent vers les eaux bleues du golfe.
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