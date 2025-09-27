CorseNetInfos
A màghjina - A torra paolina di Nonza


le Samedi 27 Septembre 2025 à 07:25

Dressée sur son éperon rocheux, la Torra Paolina veille encore sur Nonza. Édifiée au XVIIIᵉ siècle sous l’ordre de Pascal Paoli pour défendre la côte, elle se découpe ici dans la lumière du soir, témoin silencieux des luttes passées et gardienne du village qui s’étage à ses pieds.
Si, comme Gabriel Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com.







