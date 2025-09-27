A màghjina - A torra paolina di Nonza
Dressée sur son éperon rocheux, la Torra Paolina veille encore sur Nonza. Édifiée au XVIIIᵉ siècle sous l’ordre de Pascal Paoli pour défendre la côte, elle se découpe ici dans la lumière du soir, témoin silencieux des luttes passées et gardienne du village qui s’étage à ses pieds.
