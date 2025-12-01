A màghjina - A luna splende sopra Bastia
Sous la lumière éclatante de la pleine lune des moissons, le Palais des Gouverneurs domine Bastia dans un calme presque irréel. En contrebas, la mer miroitante renvoie les reflets d’argent du ciel, tandis qu’un ferry trace lentement sa route. Entre la ville assoupie et l’horizon lumineux, la scène résume toute la beauté paisible des nuits bastiaises.
