A màghjina - A Torra d’Omigna, à l’orizonte di Carghjese
Dressée sur son promontoire battu par les vents, la tour d’Omigna veille depuis le XVIᵉ siècle sur le golfe de Carghjese. Érigée pour défendre la côte des incursions barbaresques, elle demeure aujourd’hui un repère majestueux pour les promeneurs et un symbole de la mémoire littorale corse.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.