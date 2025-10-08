CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : les pêcheurs bloquent les locaux de l'Urssaf 08/10/2025 Festival Arte Mare : « Promis le ciel » ou une plongée dans la communauté subsaharienne installée en Tunisie. 08/10/2025 Calvi : une maison en feu face à l’hôpital 08/10/2025 Ajaccio : Une dynamique collective pour la réinsertion et pour prévenir la récidive 07/10/2025

A màghjina - A Torra d’Omigna, à l’orizonte di Carghjese


le Mercredi 8 Octobre 2025 à 07:55

Dressée sur son promontoire battu par les vents, la tour d’Omigna veille depuis le XVIᵉ siècle sur le golfe de Carghjese. Érigée pour défendre la côte des incursions barbaresques, elle demeure aujourd’hui un repère majestueux pour les promeneurs et un symbole de la mémoire littorale corse.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos