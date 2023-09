À leur tour, Porto-Vecchio et Bonifacio surtaxent les résidences secondaires

Selon Jean-Christophe Angelini, c’est un « acte de justice qui va permettre d’engager un changement de trajectoire pour Porto-Vecchio ». Ce lundi soir, le conseil municipal de la cité du sel a voté en faveur d’une majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires, comme l’y autorise désormais le décret du 25 août dernier « Dans l’imaginaire collectif, et malheureusement dans la réalité quotidienne, Porto-Vecchio est un haut lieu de spéculation, de dépossession et d’un certain nombre de dérives liées à l’urbanisme. Il fallait corriger la trajectoire en matière de résidences secondaires, et proposer une fiscalité qui, sans être punitive, permette de rétablir équité et justice. C’est un acte de réparation, dont je dois dire qu’il était voulu y compris par certains propriétaires de résidences secondaires qui nous demandaient comment ils pouvaient aider la ville », explique le maire de Porto-Vecchio en rappelant que sa commune compte aujourd’hui près de 63% de résidences secondaires selon l’INSEE. « C’est un pourcentage colossal », souffle-t-il en pointant les problèmes qui en découlent tels que « la consommation foncière et la construction parfois débridée, « les lits froids qui participent à un délitement du corps social et des relations en société », ou encore « l’offre parallèle qui vient concurrencer le secteur hôtelier ». « Nous avons donc choisi de majorer le taux de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires et avons proposé un pourcentage de 40% qui répond, je le crois, à un équilibre. C’est un taux qui nous permettra d’engranger jusqu’à 2 millions d’euros de recettes supplémentaires par an pour financer nos programmes relatifs à la résidence principale, et toutes nos actions en matière publique », souligne encore Jean-Christophe Angelini en notant que le 12 septembre dernier, Zonza avait également choisi d’opérer une majoration de 40% de la taxe sur les résidences secondaires, tout comme Ajaccio en 2017. « Beaucoup d’autres communes du territoire devraient vraisemblablement taxer au même taux », glisse-t-il.