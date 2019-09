A la découverte du patrimoine bastiais avec Spassi Ghjocu

met en scène un jeune héros dans le Bastia des années 1870.

Les 27 et 28 septembre rendez-vous place du donjon à Bastia pour un grand jeu de piste dans la ville. Munis d'un téléphone portable les participants recevront des indications par appels téléphoniques et sms pour se rendre aux lieux demandés. Des devinettes seront alors posées pour trouver le trésor de Pesciu Anguilla.Le jeu de piste s'inspire du premier roman en langue corse, Pesciu Anguilla écrit par Sebastianu Dalzeto en 1929. Le livreC'est la première fois que le personnage est représenté graphiquement.Massimu Poli, manager du centre ville et coordinateur de Spassi Ghjocu explique. "Notre volonté était bien de remettre au goût du jour un personnage créé il y a près d'un siècle."Le jeu consiste à suivre les traces de Pesciu Anguilla sur un circuit de 25 étapes étendues sur deux kilomètres.Organisé à une période où les touristes se font de moins en moins nombreux, le jeu de piste vise avant tout à apprendre des choses aux bastiais. Enfants et adultes sont les bienvenus pour découvrir le patrimoine de la vieille ville et du centre ancien. Pour Philippe Peretti, délégué au patrimoineLe jeu est proposé en trois langue : Corse, Français et Anglais. La petite voix corse de Lucia vous guidera tout droit au trésor.Pour participer rien de plus simple, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site Krono.Corsica ou bien de contacter le 06.19.07.16.12.Possibilité de s'inscrire sur place. 4 départs par jour, deux le matin et deux l'après-midi.Les nombre de participants est limité à 500 personnes.