À la découverte des mythes fondateurs de la Corse : Une plongée fascinante dans l'imaginaire national

Dans son ouvrage intitulé "La Corse Mythes fondateurs et imaginaire national (XIXe – XXe siècles)", Ange-Toussaint Pietrera, nous entraîne dans un voyage captivant à travers l'histoire culturelle de la Corse. Associé au laboratoire LISA (UMR 6240), Pietrera explore les représentations, la littérature et le sentiment d'appartenance qui ont façonné l'identité corse. Selon l'auteur, la Corse moderne s'est édifiée sur une riche trame de symboles et de figures au cours des deux derniers siècles et demi. "Des influences divergentes l'ont conduite d'une identité italienne à une identité française, érigeant ainsi une identité tout à fait singulière", explique-t-il. L'émergence d'une langue écrite à la fin du XIXe siècle et d'une littérature polyglotte ont contribué à forger cette identité, marquée par des mythes et des caractères imaginaires persistants. Dans son analyse minutieuse, Pietrera explore les processus de formation de l'imaginaire national corse à travers une multitude de sources, telles que les revues historiques, les manuels scolaires, la littérature et les médias de l'époque. L'auteur remonte aux origines de ces "mythes fondateurs" jusqu'aux années 1930, révélant les rouages de leur élaboration et de leur évolution.

Divisé en trois parties, l'ouvrage offre un panorama complet de l'histoire et de la construction identitaire de la Corse. Dans la première partie, il explore l'histoire littéraire des écrivains comme Francesco Ottaviano Renucci et Regulus Carlotti, ainsi que l'apport des peintres et illustrateurs historiens tels que Jean-Ange Galletti et Paul-Mathieu Novellini.

La deuxième partie plonge dans le monde des héros et des mythes, explorant les diverses représentations poétiques et héroïques de l'île. Enfin, la troisième partie examine l'invention de la langue corse, l'émergence d'une littérature autonome et les aspirations autonomistes de la Corse. "La Corse Mythes fondateurs et imaginaire national" promet d'être un ouvrage de référence, riche en analyses et en perspectives sur l'identité corse et son évolution à travers les siècles.