À l’hôpital d’Ajaccio, les urgences sous tension

C’est une « situation de crise inédite ». Ce lundi matin, lors d’une conférence de presse au cabinet médical de la Gravona, médecins urgentistes et personnels paramédicaux ont entendu lancer un message d’alerte à la population sur la situation de tension que les urgences de l’hôpital d’Ajaccio vont connaître tout au long de l’été.



« À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 1er septembre, en journée nous nous retrouvons à trois médecins pour pouvoir accueillir les patients. Habituellement, les autres étés, nous étions cinq. Nous nous trouvons clairement en sous-effectif », indique le Dr Jérôme Colonna d’Istria, chef de service adjoint des urgences. « À trois médecins nous pouvons assurer les urgences, mais pas tout ce qui relève de la bobologie ou des problématiques médicales plus légères », ajoute-t-il en précisant : « Les patients qui se présenteront aux urgences parce qu’ils ont par exemple marché sur un oursin, nous ne pourrons pas les recevoir. Ils seront évalués par une infirmière d’accueil et seront réorientés soit vers leur médecin traitant, soit vers SOS Médecins s’il y a une possibilité qu’ils puissent les voir, soit éventuellement vers la maison médicale de garde attachée aux urgences tenues par un médecin libéral le soir de 20h à minuit, ou vers certains médecins généralistes qui ont des créneaux d’urgence ».



« Cela fait plusieurs semaines que l’on voit venir le problème, nous en avons discuté avec notre direction et avec l’ARS qui ont essayé de trouver de la ressource médicale. Mais malheureusement on n’a pas trouvé de solution », souffle encore le chef de service adjoint des urgences de l’hôpital de la Miséricorde. Selon lui, si les difficultés de recrutement existaient déjà, cette situation d’un tel manque d’effectif au sein de l’établissement ajaccien serait en grande partie liée à l’application la loi Rist. « Cela a pour conséquence directe que les médecins intérimaires qui venaient habituellement chez nous l’été ne sont plus venus. Nous avons une dizaine de médecins qui se sont désengagés sur l’été », déplore-t-il. « Nous étions d’accord sur le principe de cette loi, beaucoup moins sur sa mise en application de la saison estivale », grince de son côté le Dr Laurent Carlini, médecin libéral et urgentiste.