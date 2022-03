A Vulpaghjola : una bella festa di a Nunziata

Accompagnée et guidée parmembre de la Confrérie Sant’Antone Abbate de Speluncatu et di, l’archiprêtre de Corte, après avoir sommeillé pendant près de 60 ans, la Cunfraterna di a Santissima Nunziata de Volpajola a ressuscité le 30 Mars 2019 par la volonté de, diacre et délégué des confréries de Haute-Corse et de son fils, Paul.

Regroupant 58 membres dont 44 confrères et consoeurs, la Confrérie a pour but d’initier les personnes à la liturgie sacramentelle et de les accompagner sur le chemin de la foi en coordination avec le Prêtre ou le Diacre de la paroisse. En charge de l’entretien du patrimoine religieux, l’organisation gère les célébrations religieuses, les festivités afférentes à ces fêtes, l’initiation au chant sacré polyphonique et les événements culturels comme les concerts et les conférences. La Confrérie est également missionnée pour venir en aide aux plus nécessiteux, de veiller au bon déroulement des obsèques et la prise en charge fraternelle des familles en deuil de la commune.