À Sisco, un week-end « Danse et bien-être » les pieds dans l’eau

C’est un rendez-vous qui mêle grâce, énergie et sérénité. L’association bastiaise Anna Ball’Arte, fondée en 2021, organise ce week-end des 12 et 13 avril la deuxième édition de son événement « Danse et bien-être », au domaine U Pozzu, à Sisco, dans un cadre exceptionnel, face à la mer. « Notre association a pour objet l’apprentissage et l’initiation à la danse orientale et aux danses fusion comme le Bollywood, le flamenco oriental, la salsa orientale, le tango oriental ou encore la tribal fusion », explique Anne-Marjorie Di Fraya, fondatrice et professeure. Très en vogue en Chine, au Japon et en Europe de l’Est, la danse orientale connaît un regain d’intérêt. Les cours sont dispensés tout au long de l’année à Bastia, au centre social François Marchetti, et à Furiani, au centre culturel, avec des stages pour adultes et adolescents à partir de 12-13 ans. « Nous proposons également des stages transversaux avec d’autres écoles de danse, mais au printemps, depuis l’an dernier, nous avons lancé ce format original, alliant mouvement et détente dans un lieu en pleine nature », poursuit Anne-Marjorie.



Au domaine U Pozzu les participantes (et participants) pourront suivre un programme dense et rythmé, pensé pour favoriser le bien-être du corps et de l’esprit : Pilates, danse orientale, danses fusion, percussions… Chaque atelier est animé par des intervenants de haut niveau, passionnés et exigeants. Cette année, deux danseuses de renommée internationale viendront enrichir le programme : la talentueuse Myrto Kaukias, venue de Paris, spécialiste du Belly Sculpt Fusion, et Judith Badra, lumineuse danseuse originaire de Salamanque (Espagne), déjà présente lors de la première édition. Côté bien-être, la dynamique Muriel Saintoyantproposera des sessions de Pilates et de relaxation, accessibles à tous. Le percussionniste David Crucciani complètera le tableau, apportant la dimension rythmique essentielle à ces danses du monde. « Il faut avoir un minimum de pratique pour participer aux ateliers de danse, mais les cours de Pilates sont ouverts à tous, même débutants », précise Anne-Marjorie, qui recommande de s’inscrire rapidement en raison des places limitées.



Au-delà des ateliers, l’événement revendique un esprit convivial et chaleureux, propice à la rencontre et au partage. « C’est un moment de détente, un cocon bienveillant. On y tisse des liens, on échange, on rit… C’est ce qui rend ce week-end si spécial. »