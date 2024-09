A Santa di u Niolu : la plus ancienne foire de Corse revient du 6 au 8 septembre

C’est l’un des événements incontournables de cette rentrée de septembre. La foire di a Santa di Niolu, la plus ancienne de Corse, créée en 1830, revient à Casamacciuli du vendredi 6 au dimanche 8 septembre prochains. Traditionnellement lieu de rendez-vous des bergers rentrant de transhumance, elle accueillera plus d’une centaine d’artisans et d’exposants venus des quatre coins de l'île. Ils proposeront divers produits du terroir comme du miel, des couteaux, de la charcuterie, des bijoux, des vêtements, des huiles essentielles ou encore des livres. Des milliers de personnes sont attendues durant le week-end, comme l’explique Laura Sabiani, présidente de L’Associu per a Santa di Niolu 1830 : « Cette foire réunit toutes les tranches d’âge. C’est un lieu d’échange très convivial. Tout le monde a pris l’habitude de s’y retrouver tous les ans, c’est une tradition. Ça s’est ancré dans les familles, de génération en génération. »



Outre les découvertes de produits locaux, des démonstrations diverses et variées seront proposées tout au long de cette manifestation. Dans la matinée du samedi, l’artiste contemporaine Stephane Deguilhen, originaire de Levie, sculptera une œuvre en bois en direct, face au public. Plusieurs couteliers forgeront également des couteaux sur place. Pour les plus jeunes, des activités ludiques comme des manèges ainsi que des stands de fête foraine animeront le champ de foire jusqu’à la nuit tombée. L’ambiance sera festive et les nuits courtes. Comme le veut la tradition, des paghjelle s’improviseront aux comptoirs des baraques dans un climat d’allégresse. Vendredi soir, un premier concert est prévu avec le groupe Cuscenza suivi de Moca. Le samedi, ce sont les Brumichesi puis i Voci di a Gravona qui se chargeront de l’ambiance musicale tandis que l’on retrouvera le groupe L’archetti bastiacci le dimanche à 14h30.



Des centaines de pèlerins attendus

En parallèle des festivités païennes, des centaines de pèlerins sont attendus le 8 septembre pour célébrer la naissance de la Vierge Marie, mère de Jésus. C’est l’une des douze grandes fêtes mariales du calendrier chrétien. Cette fête, qui remonterait au Vème siècle, revêt, en Corse, une dimension particulièrement puissante. La Cunsulta du 30 janvier 1735 a en effet placé l’île sous la protection de la mère du Christ, « la Madre universale. » Et parmi les sanctuaires mariaux que compte la Corse, le plus important reste celui de Casamacciuli. La légende voudrait qu’un jour de tempête, un capitaine napolitain implorât la Vierge Marie de sauver son bateau et son équipage du naufrage. Sa prière fut immédiatement exaucée, et le bateau atteignit les côtes corses. En remerciement, le capitaine aurait offert une représentation en bois de la Vierge qui fut envoyée dans l’île et transportée à dos d’âne. La mule se serait arrêtée sur la place de Casamacciuli, à l’endroit même où est érigée l’église du village, et refusa catégoriquement d’en partir. Depuis, chaque 8 septembre, la Vierge, vêtue de son manteau d'apparat, part en procession et remonte la rue principale du village jusqu'au champ de foire où plus d'une centaine de confrères portent la statue et déroulent au rythme des chants sacrés, la traditionnelle Granitula, la procession des pénitents. La première messe sera célébrée à 8h00 tandis que la grande messe, présidée par Mgr Bustillo, aura lieu à 10h30. La traditionnelle procession avec la statue de la Santa di Niolu et la Granitula, sur le champ de foire, suivront à midi. Les pèlerins et le public sont attendus nombreux.