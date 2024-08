A Rome, l’Associu di a Guardia corsa papale rend hommage à Giampaolo de Leca, dernier grand comte de Corse

Une délégation de l'« Associu di a Guardia Corsa Papale » a récemment séjourné à Rome pour y apposer une plaque de marbre en mémoire de Giampaolo de Leca. Cet événement marque un pas important dans la réhabilitation de la mémoire de ce dernier grand comte de Corse et de Cinarca. « Giampaolo de Leca a été le dernier grand comte de Corse et de Cinarca, un des derniers feudataires en lutte contre les Génois » explique Iviu Pasquali, président de l'Associu di a Guardia Corsa Papale. Né en 1445 à Cristinacce, alors que la Corse était sous la domination de Gênes, Giampaolo de Leca mourut à Rome en 1515. Cette année-là, exilé en Sardaigne après sa réédition aux Génois, il demanda en vain l’intervention du Pape Léon.



Créée en 2014, l’Associu di a Guardia Corsa Papale a pour objectif de réhabiliter la mémoire des gardes corses du Pape, sacrifiés sur l’autel des velléités géopolitiques de Louis XIV au XVIIe siècle. « Par passion, j'ai débuté mes recherches au sujet de cette histoire en 2013, puis créé l'Associu en 2014 après m’être entouré de personnes passionnées et volontaires pour me suivre dans cette aventure prenante et importante pour la Corse » raconte Iviu Pasquali. L’association s’attache à honorer la mémoire de milliers de Corses qui, durant des siècles, furent au service du Saint Siège. Grâce à l’action de l’Associu, un jumelage a pu se faire entre l'Archiconfrérie de Saint Joseph de Bastia et l'Arciconfraternità del Carmine de Rome. « Ce sont en effet des Corses qui, en 1543, ont fondé cette dernière » précise Iviu Pasquali. Les marins corses de Rome sont également à l’origine de la découverte de la fameuse statue de la Madonna Fiumarola, entourée d’une grande dévotion. « Dans le cadre de nos rapports, j'ai aussi fait jumeler l'AS Casinca avec l'AS Trastevere calcio » ajoute-t-il.



Depuis sa création, l’Associu di a Guardia Corsa Papale a proposé plus de 80 conférences en Corse, à Rome et à Paris. « Nous avons une exposition permanente à Pedicroce où des groupes, des écoles, des touristes et toutes les personnes intéressées peuvent s'informer sur ces liens historiques » informe Iviu Pasquali. L’association a également édité des livrets en plusieurs langues et organise depuis 10 ans des célébrations à Rome pendant les festivités de la Madonna de Noantri, Fiumarola.



Le président et les membres de l’Associu rentrent justement de Rome où ils ont fait bénir et apposer une plaque de marbre en mémoire de Giampaolo de Leca. « Ce dernier comte de Corse a été enterré à Rome en la basilique San Crisogono, ancienne Chiesa Nazionale dei Corsi. En 2016, nous y avons scellé une plaque. Sa dépouille fut ensuite transportée à San Francesco ad Ripa, dans le quartier du Trastevere, une église corse de la ville. Nous y avons célébré notre grande messe en langue corse, suivie par de très nombreux fidèles et en présence de nombreux confrères corses et romains » relate-t-il. Cette année, l'archiconfrérie de Saint Joseph a participé aux célébrations en postant la statue de Saint Joseph. « Nous avons participé à la fameuse procession de la Madonna Fiumarola. Ce furent des moments intenses en émotions et nous les avons conclus par une soirée de partage pour entretenir nos liens naturels. »