À Porto-Vecchio, 1370 élèves prêts à reprendre le chemin de l’école

· Scola di Murateddu :

8h20 : Accueil de l’ensemble des élèves

Les Petite Section n’auront classe que la matinée (8h20-11h30).



· Scola d'A Trinità J. Michelangeli et JB. Marchetti :

9h30 : accueil des élèves de Grande Section et de CP à la porte principale de la maternelle.

8h30 : Pour tous les autres niveaux, la rentrée se fera comme suit :

-Petite Section : entrée porte principale de la maternelle. Les parents (2 adultes maximum) pourront accompagner leur enfant.

-Moyenne section : entrée porte principale de la maternelle

-CE1, CE2, CM1 et CM2 : entrée par le portail en face du monument aux morts.



· Scola Marie è Toussaint Marcellesi :

L’accueil des élèves se fera comme suit :

- Les élèves de CM2 à 8h30

- Les élèves de CM1 à 8h45

- Les élèves de CE2 à 9h00

- Les élèves de CE1 à 9h15

- Les élèves de CP et de la classe ULIS à 10h30



· Scola di Ceccia Antoinette Castelli :

8h30 : accueil des élèves, les cours seront assurés normalement dès le premier jour.



· Scola materna di Pifanu :

9h30 : accueil des élèves de Toute Petite Section et de Petite Section avec leurs parents (matinée d'adaptation).

La direction de l’école demande aux parents de récupérer leurs enfants à 11h30 ce jour-là̀.



14h : accueil des élèves de Moyenne Section et de Grande Section avec leurs parents.



· Scola materna Jean Santini :

Toute Petite Section et Petite Section le matin, de la façon suivante :

Classes de Mme Beretti et M. Pace Stora :

Groupe A et C : entrée à 9h30 et sortie à 10h30

Groupe B et D : entrée à 10h30 et sortie à 11h30

Classes de Mme Rodriguez et Mme Susini : entrée à 9h30 et sortie à 11h30

La liste des classes ainsi que le groupe de rentrée seront affichés sur le panneau extérieur de l'école lundi 4 septembre en fin d'après-midi.



Moyenne Section et Grande Section l’après-midi :

Classes de Mmes Bacci, Boulanger, Rodriguez, Malagoli, Susini et Tafani : entrée à 14h et sortie à 16h30.

Les listes seront affichées pour l'accueil de l'après- midi dans la cour, sur les vitres de la cantine.



Les parents accompagnent et laissent leur enfant à la demande de l’enseignant.



· Scola Joseph Pietri :

L’accueil des élèves se fera dans la cour du haut comme suit :

- Les élèves de CM2 à 8h30

- Les élèves de CM1 à 8h40

- Les élèves de CE2 à 8h50

- Les élèves de CE1 à 9h00

- Les élèves de CP à 9h15



· Scola Santa Divota :

Tous les élèves feront leur rentrée à 8h30.

Le nouveau prêtre référent fera la bénédiction des écoliers vers 9h00.