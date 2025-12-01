À Portivechju, la première AG décentralisée de la Ligue Corse de Football

Ce moment important pour la LCF a débuté en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini et du député de la Corse du Sud Paul-André Colombani. Après trois mandatures dirigées par Jean-René Moracchini, les dirigeants de la LCF revenaient devant les clubs pour évoquer ces dix premiers mois de gouvernance, mais aussi poser les jalons des actions futures.

Pour le président Stéphane Vannucci il était important d'impulser une nouvelle dynamique tout en rappelant le travail de son prédécesseur.

"Avant toute chose je tiens à saluer Jean-René Moracchini qui a fait trois mandats, et qui a travaillé avec son équipe. Désormais le but de la nouvelle équipe dirigeante sur cette mandature, avec l'esprit entrepreneurial qui est le notre, est de redonner une impulsion au football corse. Nous avons plein d'idées et de projets et pour cela nous activons tous les leviers possibles que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des différentes collectivités pour nous donner les moyens de nos ambitions, en d'autres termes avoir les moyens financiers pour mettre en place notre politique. Dans ce cadre nous avons recruté un Conseiller Technique Arbitrage et un Conseiller Technique Départemental, à cela il faut ajouter une embauche au plan administratif. Il est évident que cette volonté a un coût, mais cela nous donne les moyens d'être le plus réactif au service du football corse "

Des efforts à poursuivre

Et le président de la Ligue Corse d'enchaîner sur les chantiers majeurs des prochaines années, à commencer par celui essentiel consistant à éradiquer toute forme de violence tout en promouvant le football.

"Nous avons mis en route beaucoup de choses déjà, mais à l'évidence il y a encore beaucoup à faire à commencer, même si cela a été initié sous l'ancienne mandature, par la captation des rencontres en R1 et R2 qui ont servi et qui servent toujours, dans une premier temps, pour combattre la violence sur les terrains. Une violence qui malheureusement aujourd'hui est sociétale mais qui rejaillit sur notre discipline, mais nous avons, aussi, fait de cette captation un outil de visibilité pour les clubs en leur permettant d'être sur You Tube et cela est une bonne chose pour les partenaires. C'est un plus pour les clubs mais aussi pour la Ligue. Mais nous voulons aller plus loin en étendant cette captation à des divisions inférieures, R3 et R4 ainsi qu'aux U16 et U18. Je ne suis pas en train de dire que l'on doit aseptiser la football, car le football reste le football c'est à dire un sport où il y a de l'engagement, mais les comportements et les propos ne doivent pas dépasser cet engagement. Ensuite nous avons la volonté de renforcer la présence du football dans les écoles. Nous allons continuer à travailler sur la formation dans tous les domaines et puis poursuivre nos efforts en matière de pratique diversifiée"

Cette assemblée générale a été, également, l'occasion de procéder à des élections complémentaires en raison de personnes démissionnaires et dans ce cadre, Gilles Testou (médecin) ainsi que Jean-Charles Capia et Sandra Gradella ont été élus, à l'unanimité, au Comité Directeur. Une assemblé générale qui aussi permis d'adopter l'ensemble des rapports et de valider le budget prévisionnel.

Prochaine grande échéance pour la Ligue Corse et le football insulaire dans son ensemble, la tenue de l'assemblée générale de la Fédération Française à Ajaccio les 5 et 6 juin 2026.