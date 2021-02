A Pietranera une résidence construite les pieds dans l'eau crée la polémique

Vu la proximité de la future résidence et de la mer, qu’en est-il de l’accès à la plage ? Légalement, la plage appartient à l’Etat et sera donc ouverte à tous. Ce qui n’était pas le cas du chemin pour y accéder, du moins jusqu’à 2022. Selon Marie-Hélène Padovani « le chemin d’accès a toujours appartenu à l’hôtel Thalassa situé plus haut. Cependant nous avons négocié avec les promoteurs pour avoir un accès public. Il sera rétrocédé à la commune. C’est une condition que nous avons imposée ».



Grâce au Plan Local d’Urbanisme dont la commune est dotée depuis 2013, l’immeuble ne dépassera pas la route. En accord avec les promoteurs, une place publique sera donc aménagée sur le toit de l’immeuble et appartiendra à la commune grâce à une division foncière. « Après discussion avec les promoteurs nous avons réussi à obtenir une place publique de 1000 mètres carrés qui manque cruellement à la commune. Tout cela sans que la mairie ne paie le moindre euro. Seul l’entretien et l’achat de fournitures pour aménager l’espace resteront à la charge de la mairie et non l’étanchéité de l’immeuble comme j’ai pu l’entendre. L’intérêt est ici de conjuguer l’intérêt public et privé » explique Marie-Hélène Padovani.