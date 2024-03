À Olmeto, Festiloca veut promouvoir le tourisme rural et local

Animés par la volonté de mettre en valeur les acteurs du tourisme rural ouverts toute l’année, les six étudiants du certificat de spécialisation tourisme vert et accueil en milieu rural du campus AgriCorsica de Sartène organisent le premier salon du tourisme rural et local, Festiloca, le 23 mars prochain à Olmeto.Dans le cadre de l’animation commune qu’ils devaient réaliser pour valider cette formation, ces élèves de tout âge et venus de différents horizons ont en effet imaginé recenser les différents hébergeurs, restaurateurs et activités qui font le pari d’être ouverts toute l’année et pas seulement lors de la saison touristique. « Nous nous sommes dits qu’un salon du tourisme qui mettrait en valeur tous les opérateurs qui restent ouverts à l’année n’avait jamais été fait », explique Marie-Hélène Costa l’une des étudiantes en poursuivant : « Nous avons contacté les gites, auberges, restaurants qui restent ouverts à l’année ou encore les petits producteurs et les guides touristiques et nous avons mis en place un catalogue virtuel où on a regroupé tous ces opérateurs ».Sur la place d’Olmeto, ce salon du tourisme rural et local servira ainsi de vitrine à l’ensemble de ces acteurs. « Il y aura un marché des producteurs, et sur notre stand nous présenterons tous les opérateurs qui n’auront pas pu venir. Nous aurons aussi un guide qui va proposer des petites balades autour d’Olmeto pour ceux qui le souhaitent », dévoile Marie-Hélène Costa en précisant que l’ensemble des opérateurs est déjà présenté sur la page Facebook de Festiloca « Nous organisons cette opération en partenariat avec la mairie d’Olmeto dans le cadre de notre formation, mais nous espérons que cette dernière pérennisera ce salon ensuite car c’est une manifestation super intéressante », ajoute-t-elle avec en filigrane l’envie d’inciter les professionnels du secteur à prendre cette voie de l’annualisation et du tourisme vert mais aussi de favoriser un tourisme corso corse.« La Corse on a tellement de belles choses à offrir en toute saison, y compris le dépaysement, qu’il n’y a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour faire du tourisme », glisse-t-elle encore.