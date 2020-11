À Nice les hommages aux victimes se multiplient à la Basilique Notre-Dame

Quatre jours après l'attaque terroriste qui a fait trois victimes, l'émotion est toujours aussi forte à ,Nice.

Devant la Basilique Notre-Dame de Nice, nombreux en effet sont les gens à rendre hommage à Simone Barreto Silva, Nadine Devilliers et Vincent Loquès lâchement assassinés le jeudi 29 novembre au matin dans la Basilique Notre-Dame de Nice lors d'une attaque terroriste.

De nombreux messages, des fleurs, des bougies sont déposés par des anonymes.

Monseigneur André Marceau, Évêque de Nice, grand ami de la Corse et plus particulièrement de Calvi où il retrouve l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne pour des célébrations, reçoit lui aussi beaucoup de message de soutien de la communauté catholique.

On peut lire aussi beaucoup de messages très émouvant déposés au milieu de gerbes de fleurs comme celui adressé au sacristain Vincent: " Depuis ma fenêtre je te voyais ouvrir l'église. J'entendais le bruit de tes clés. Aujourd'hui la cloche a donné, tu n'es plus là. Ce bruit candide de tes clés n'est plus là malgré le son de la cloche...." ou encore ce petit mot: " Plus jamais ça, Respect. Je suis Nice" signé Alexis.

Hier, Mgr André Marceau a présidé une messe de réparation, puis une messe de la Toussaint, en la Basilique Notre-Dame, en présence des autorités et des paroissiens. À l'extérieur, l'ambiance était pesante avec des centaines et des centaines de personnes unis dans la foi et priant pour le repos éternel de ces trois innocentes victimes.