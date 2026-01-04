À Muru, Laetitia Leonetti prend officiellement ses fonctions de maire

C’est dans une atmosphère à la fois solennelle et apaisée que Laetitia Leonetti a reçu l’écharpe tricolore, remise par le maire sortant Jean-Baptiste Moretti. Un geste loin d’être anodin, comme elle l’a elle-même souligné. « J’ai tenu à ce que ce soit lui qui me remette l’écharpe. Nous avons toujours eu cette ligne de conduite de rester dans la continuité du travail entrepris jusqu’à présent. C’était important pour moi que cela se fasse ainsi».

Dans la foulée, le premier conseil municipal a permis de structurer l’équipe, avec la désignation des adjoints et la préparation des représentations au sein de la communauté de communes. Une organisation déjà largement anticipée durant la campagne. « Nous avons construit cette équipe en travaillant ensemble en amont, nous nous connaissons bien. Les choix se sont faits assez naturellement, sans hésitation », a-t-elle expliqué.





Dès les premiers jours de mandat, la nouvelle mairesse entend entrer rapidement dans le concret. «Dès lundi matin, je me mets au travail. Le budget arrive, et il faut le préparer rapidement, c’est un chantier important». Mais au-delà des grandes échéances administratives, elle souhaite aussi agir sur le quotidien des habitants. « La première étape sera de faire le tour du village, relever les petites choses qui ne vont pas et intervenir rapidement. Ce sont des actions simples, qui ne nécessitent pas forcément de gros moyens, mais qui améliorent la vie de tous les jours».

Parallèlement, deux projets structurants pourraient être engagés à court terme, en fonction des marges dégagées lors du vote du budget. Une dynamique qui s’inscrira également dans un travail plus large avec les communes voisines. « La communauté de communes doit être vue comme une fédération. L’idée, c’est de porter des projets ensemble, de faire entendre notre voix et de faciliter leur émergence », a-t-elle insisté.





Sur le plan politique, Laetitia Leonetti a également tendu la main à l’opposition, absente lors de cette installation. « Le moteur de cette campagne, pour les trois équipes, c’était de travailler pour le bien du village, quel que soit le résultat. Je souhaite que nous puissions nous retrouver rapidement et avancer ensemble».

Première femme élue maire de Muru, elle refuse toutefois d’inscrire son engagement dans une logique militante. « Je parle d’égalité, pas de genre. Ce qui compte, c’est le travail et l’envie d’avancer. Il faut dépasser ces questions-là».

Elle reconnaît néanmoins certaines spécificités dans l’approche. « Les femmes ont souvent cette capacité à fédérer, à rassembler. Et c’est essentiel pour faire avancer une commune».

Avec une feuille de route déjà claire et une volonté affichée d’agir rapidement, Laetitia Leonetti entame ainsi un mandat placé sous le signe du pragmatisme et du collectif.