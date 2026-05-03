À Marignana, le réalisateur Costa-Gavras, inaugurera en vedette le festival di sinemà de l’associu Scopre

Le cru 2026 du Festival di sinemà organisé par l’associu Scopre promet d’être exceptionnel ! L’association proposera au public une parenthèse cinématographique sur fond de réflexion sociétale : du 8 mai au 31 octobre, 24 films du réalisateur Costa Gavras seront projetés sur le grand écran de la salle Maistrale. Un événement cinématographique que les organisateurs souhaitent populaire et festif, dans la veine des Scontri, rendez-vous biannuels autour de la société insulaire ou des Ciné-rencontres régulièrement proposées au public, porteuses de réflexions et échanges : « Au regard de la conjoncture mondiale, toujours plus inquiétante, il nous est apparu essentiel d’offrir un cycle de divertissement cinématographique et d’analyse sociétale », campe le président de l’associu Scopre, Paul Ceccaldi, qui a sciemment choisi le 8 mai pour lancer l’événement. « La Seconde Guerre Mondiale a pris fin il y a plus de 80 ans. Pourtant, les thèmes traités dans les films de Costa-Gavras, notamment les abus de pouvoir, sont plus que jamais d’actualité. Chacune des violations des droits humains abordées dans son œuvre trouve malheureusement écho dans la société actuelle », insiste Paul Ceccaldi non sans rappeler la vocation culturelle, sociétale et sociale de l’association trentenaire.
Ouverture en présence de Costa-Gavras
Vendredi 8 mai, Costa-Gavras en personne donnera le coup d’envoi du festival. Une ouverture qui s’étalera sur trois jours d’échanges avec le public autour de ses films. « Hanna. K », « Compartiments tueurs », « L’Aveu » et « État de siège » pour ne citer que ceux-ci, diffusés en présence du réalisateur, ouvriront débats et dialogues sur l’actualité géopolitique et sociale « afin de nourrir une réflexion commune », glisse Paul Ceccaldi.
Un événement hors du commun, sur fond d’analyse sociétale que le soutien de Jean-Pierre Mattei, cinéphile patenté et auteur de la Corse et le cinéma a permis d’élaborer. « Ce festival exceptionnel nous permet de proposer aux habitants du rural, éloignés des villes et de leur offre culturelle, un divertissement porteur de sens quasiment à leur porte. C’est ce pour quoi nous œuvrons et militons depuis plus de 30 ans ». Dans cette idée et jusqu’ à la clôture du festival en octobre, 24 films de Costa-Gavras seront projetés à raison de deux séances par semaine afin de permettre aux cinéphiles, nostalgiques ou aficionados du cinéma de Costa-Gavras de redécouvrir l‘immense talent de l’icône du cinéma militant.
Savoir + :
Réservation recommandée- billets disponibles à l’unité ou en pass
Programme, renseignements et réservations en ligne : www.associu-scopre.com ou au 04 95 21 19 70
Vendredi 8 mai, Costa-Gavras en personne donnera le coup d’envoi du festival. Une ouverture qui s’étalera sur trois jours d’échanges avec le public autour de ses films. « Hanna. K », « Compartiments tueurs », « L’Aveu » et « État de siège » pour ne citer que ceux-ci, diffusés en présence du réalisateur, ouvriront débats et dialogues sur l’actualité géopolitique et sociale « afin de nourrir une réflexion commune », glisse Paul Ceccaldi.
Un événement hors du commun, sur fond d’analyse sociétale que le soutien de Jean-Pierre Mattei, cinéphile patenté et auteur de la Corse et le cinéma a permis d’élaborer. « Ce festival exceptionnel nous permet de proposer aux habitants du rural, éloignés des villes et de leur offre culturelle, un divertissement porteur de sens quasiment à leur porte. C’est ce pour quoi nous œuvrons et militons depuis plus de 30 ans ». Dans cette idée et jusqu’ à la clôture du festival en octobre, 24 films de Costa-Gavras seront projetés à raison de deux séances par semaine afin de permettre aux cinéphiles, nostalgiques ou aficionados du cinéma de Costa-Gavras de redécouvrir l‘immense talent de l’icône du cinéma militant.
Savoir + :
Réservation recommandée- billets disponibles à l’unité ou en pass
Programme, renseignements et réservations en ligne : www.associu-scopre.com ou au 04 95 21 19 70