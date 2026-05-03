À Marignana, le réalisateur Costa-Gavras, inaugurera en vedette le festival di sinemà de l’associu Scopre

Le cru 2026 du Festival di sinemà organisé par l’associu Scopre promet d’être exceptionnel ! L’association proposera au public une parenthèse cinématographique sur fond de réflexion sociétale : du 8 mai au 31 octobre, 24 films du réalisateur Costa Gavras seront projetés sur le grand écran de la salle Maistrale. Un événement cinématographique que les organisateurs souhaitent populaire et festif, dans la veine des Scontri, rendez-vous biannuels autour de la société insulaire ou des Ciné-rencontres régulièrement proposées au public, porteuses de réflexions et échanges : « Au regard de la conjoncture mondiale, toujours plus inquiétante, il nous est apparu essentiel d’offrir un cycle de divertissement cinématographique et d’analyse sociétale », campe le président de l’associu Scopre, Paul Ceccaldi, qui a sciemment choisi le 8 mai pour lancer l’événement. « La Seconde Guerre Mondiale a pris fin il y a plus de 80 ans. Pourtant, les thèmes traités dans les films de Costa-Gavras, notamment les abus de pouvoir, sont plus que jamais d’actualité. Chacune des violations des droits humains abordées dans son œuvre trouve malheureusement écho dans la société actuelle », insiste Paul Ceccaldi non sans rappeler la vocation culturelle, sociétale et sociale de l’association trentenaire.

