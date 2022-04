A Lumio, l'église Santa-Maria-Assunta a retrouvé sa cloche

Il y a plusieurs mois, lors d'un contrôle de routine, Julien Orsini et Alexandre Chaubon, de l'entreprise I Campanari avaient du retirer la cloche du clocher de Lumiu en urgence. "Lors d'une visite, I Campanari qui s'occupent de l'entretien du clocher ont remarqué que toute la partie en bois qui tient la cloche était complètement fêlée. Elle risquait de se casser et de la faire tomber sur la place", indique Maxime Vuillamier, adjoint au maire en charge du patrimoine.

Un retrait en urgence a donc été réalisé avant même d'avoir prévenu la municipalité.



Après quelques mois de restauration, et une remise en beauté d'un cout de 4000€, la cloche a retrouvé sa place : "L'axe qui se trouve sur le palier du joug en était cassé. Enclenché à la volée, il aurait pu sortir de son support et tomber sur la route devant l'église. Nous avons fait faire un joug neuf et aujourd'hui nous venons la réinstaller", précise Julien Orsini de I Campanatri qui précise Les cloches sont généralement fixées à un joug par des brides en acier et où il ne doit pas y avoir de jeu. 450 kilos à remonter à plus de 30 mètres de haut, avant de la rattacher à son socle. Une tâche délicate effectuée par une équipe de 4 personnes."



Pièce maîtresse du clocher haut de 36 mètres et bâti en 1878, c'est donc sous les yeux ébahis de nombreux badauds, Lumiacci et touristes, ainsi que des élus municipaux que la cloche a enfin pu retrouver sa place initiale, en haut de sa tour de pierre, dominant le village de Lumiu et la baie de Calvi.