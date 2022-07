A Fiera di l'Alivu revient en force les 16 et 17 juillet à Montegrossu

Après 2 ans d'absence pour cause de Covid, la 32e édition de A Fiera di l'Alivu de Montegrossu aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 juillet, pour le plus grand plaisir de tous. Une annonce officielle faite ce mardi dans les locaux du Foyer Rural de Montegrossu. "Après 2 années blanches, nous organisons cette année la 32e édition de A Fiera di l'Alivu. Durant ces deux jours de foire, il y aura entre 60 et 70 artisans qui exposeront leur production" annonce Jean-Marc Rocchi, président de la FFRAAC et du Foyer Rural de Montegrossu.



Des habitués mais également de nouveaux artisans investiront donc les lieux. "À savoir que A Fiera di l'Alivu est une foire labellisée où ne sont acceptés que des producteurs, et en aucun cas des revendeurs. Le champ de foire sera contrôlé par les membres du FFRAAC" continue Jean-Marc Rocchi.



Mais durant cette longue absence, les bénévoles ont tout de même continué le travail, en maintenant notamment les concours d'huile d'olive, car les productions, elles, n'ont pas cessé. "Nous avons également organisé des stages de greffes, qui ont eu un grand succès", ajoute-t-il. Et de ce succès, sera organisé durant la foire, une réunion sur cette thématique, avec la participation de l'ODARC, le SIDOC (Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de Corse), la Coopérative oléicole de Balagne et la Chambre de la l'Agriculture. "Avec cette réunion, nous allons essayer de mobiliser et de démontrer qu'à partir d'une greffe, on arrive à avoir une production bien plus rapide qu'avec une nouvelle plantation", explique Thierry Cervoni, président de la Coopérative oléicole de Balagne.



Une rencontre qui se fait dans la continuité de la démonstration de greffes organisée au mois d'avril, sur la commune. "Nous avons un potentiel énorme.Le but de cette réunion est d'engager un départ et démarrer un travail en commençant peut-être par un recensement sur chaque commune. Rien que sur la Balagne, si on parle de chiffre, on arrive aux millions d'ogliastri. Dans un premier temps, il faudrait greffer les endroits accessibles pour donner la possibilité aux producteurs de récolter facilement. Il faut que l'on arrive à montrer à tous que ce potentiel existe réellement et qu'il faut peut-être acter les premières actions", continue Thierry Cervoni.



Une filière ouverte à tous

Aujourd'hui, l'oléiculture recense 80% de récoltants amateurs et 20 % de professionnels, ces derniers combinant généralement avec de l'élevage. "On n'arrive pas à maîtriser la production.Trop de facteurs entrent en compte pour le maintenir dans cette production. 2021 et 2022 étaient des années de sécheresse.2022, 2023, seront encore des années sèches. De nombreux dossiers de calamité sécheresse ont été déposés à la DDTM.Cette année, la production AOP corse était de 82 tonnes d'huile. Ce qui est très peu. et pour la prochaine, des pertes sont déjà enregistrées", précise ce dernier. Pour obtenir une bonne huile, il faut savoir récolter à la bonne période, stocker le moins possible les olives, voire pas du tout. Pour presser au moulin de la Coopérative de Balagne, il faut une quantité minimum de 100kg d'olive "mais on peut toujours trouver des solutions", précise Thierry Cervoni. Avec cette quantité de fruits, en récoltant sur l'arbre, il est possible d'obtenir 17 à 18 % d'huile. En récolte à l'ancienne, à partir d'avril et mai, entre 30 et 35%.



Sur le champ de foire

Du côté du champ de foire, tous les jours auront lieu des démonstrations de taille d'oliviers et de presse avec le moulin de la Coopérative oléicole. Avec le SIDOC, des dégustations d'huile, sur les gammes de récolte sur l'arbre et à l'ancienne. Pour le côté festif, Suarina animera l'apéritif de la soirée de samedi, qui sera suivi par le groupe emblématique l'Arcusgi, qui se produira pour la première fois à la foire.



Dimanche, Scambiu Corsu en début de soirée et pour la clôture, les Spice Boys s'occuperont du reste.



Les résultats du concours d'huile d'olive corse

Cette année, 10 récoltants ont participé au 14e concours oléicole qui s'est déroulé récemment au parc Galea où ont été uniquement présentées des huiles en récolte sur l'arbre. 1er prix, remporté par le Moulin de Prunete, José et Thierry Rioli de Cervione.2e prix a été décerné à Arburi Cesari, Louis Cesari, de Ghisonnaccia. 3e prix revient à Lacrima di a Filitosa, de Claire Susini et Florence Mondoloni, de Sollacaro.



Les prix seront remis lors de l'inauguration de A Fiera di l'Alivu.