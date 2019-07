A Fiera di l’Alivu : c'est du 20 au 21 juillet

Rappelons qu'A Fiera di l'Alivu est une des foires labéllisée "Fiere di Corsica". Tous les artisans et producteurs présents sur l'événement, proposeront uniquement des produits artisanaux, authentiques et surtout "Fatti in Corsica".

Cette 31ème édition sera également l'occasion de fêter 2 anniversaires important pour le monde de l'oléiculture.

"Le SIDOC, Syndicat Interprofessionnel des l'Oléiculteurs de Corse, est une association de producteurs, créée en 1999 lors d'A Fiera di l'Alivu, pour défendre et promouvoir l'huile d'olive de Corse" explique Marie-Madeleine, animatrice du SIDOC.

En 2009, le SIDOC a été reconnue interprofession par le ministère de l'agriculture. " Ainsi, nous fêterons les 20 ans du SIDOC et les 10 ans de l'interprofession" précise Jean-Marc Rocchi, président du Foyer Rural de Montegrossu.

Le Foyer Rural de Montegrossu organise le 20 et 21 juillet 2019, la 31ème édition d'A Fiera di l'Alivu au village de Montemaiò. Artisans, producteurs, démonstration de taille de l'olivier, concerts gratuits, c'est l'événement à ne pas manquer en ce mois de juillet.