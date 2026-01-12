A Festa di a Nazione Calvese, Inseme si pò remet plus de 5 700 € aux écoles et au collège

Créé en 2022, Inseme si pò s’est donné pour mission de faire vivre, à Calvi, A Festa di a Nazione, événement fondateur de l’histoire et de l’identité corses. Alors que le 8 décembre concentre traditionnellement les animations à Lisula, le collectif a fait le choix d’une veillée le 7 décembre, ancrée dans la simplicité, la convivialité et l’esprit de village, au cœur même de la cité calvaise.
Les membres de l’association ont ainsi remis, comme il était convenu, le bénéfice de la soirée aux établissements scolaires de Calvi. Le collège Jean-Félix-Orabona et les écoles primaires.
Plus qu’une association, Inseme si pò revendique une méthode, celle de l’union des forces.
« Associations, citoyens, bénévoles et socioprofessionnels, nous conjuguons nos énergies autour de projets communs, qu’il s’agisse de a Festa di a Nazione, de l’opération Chjama pè i chjassi ou encore du projet en cours de maison des associations, pensé pour renforcer durablement le tissu associatif local et les coopérations » explique Jérôme Sévéon, membre de Inseme du pò.
