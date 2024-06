A Corte, François Marietti préserve le devoir de mémoire

François Marietti, surnommé « Yaya », est un ancien saint-cyrien, capitaine de gendarmerie à la retraite et ancien haut fonctionnaire à l’Élysée. Aujourd'hui, il préside les associations patriotiques de Corte et du centre Corse. Ces associations, regroupant le Souvenir Français, la Médaille Militaire, les Anciens Combattants et les sous-officiers de réserve, se réunissent régulièrement pour organiser diverses commémorations et activités éducatives. « Nous avons un devoir de mémoire », déclare Marietti. « Il est crucial de perpétuer le souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Un pays qui perd cette mémoire perd son histoire et son avenir. »



En dépit du 80e anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, Marietti regrette que cet événement ne soit pas célébré en Corse. Il rappelle cependant que la Corse fut le premier département français libéré en septembre 1943 par les troupes du général Juin, parmi lesquelles se trouvait son grand-père, Siméon Frizza. « Nous pourrions également commémorer le débarquement de Normandie, car de nombreux Corses, comme ceux du commando Kieffer et d'autres dans l'armée américaine, ont combattu en Normandie. »



Les associations patriotiques de Corte ont récemment commémoré la fin de la guerre d’Indochine au monument du Square Mignucci le 8 juin. « Beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort en Indochine », raconte Marietti, évoquant le capitaine Barthélémy Sindali, dernier officier tué avant le cessez-le-feu, et son oncle Henri Carmassi, dont le corps n'a jamais été retrouvé.



Cependant, Marietti note une participation décroissante aux commémorations. Pour contrer cette tendance, il s'engage activement auprès des jeunes en organisant des conférences et débats dans les écoles de Corte. « Nous travaillons avec les professeurs, comme M. Luciani, pour que les élèves n’oublient pas ces conflits et ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. »



La prochaine commémoration organisée par les associations patriotiques se tiendra le 18 juin, pour célébrer l’appel du général de Gaulle. « J'appelle la population et les jeunes à se joindre à nous pour cette occasion », conclut François Marietti, remerciant notamment Olivier Many, un ami de Bruxelles, pour son soutien.