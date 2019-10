A Cargese un collectif populaire se dresse contre la mafia

« C'est une question de temps. Personne ne sera tranquille sans payer un tribut à la mafia. Personne ne pourra échapper à cette emprise si nous ne réagissons pas immédiatement. » c’est par ces mots que Jean-Toussaint Plasenzotti, l'oncle du militant nationaliste assassiné le 12 septembre dernier, a lancé ce samedi à Cargese, devant une foule de 250 personnes, le collectif anti-mafia « Massimu Susini ».







Un second collectif, populaire, qui se dresse contre le pouvoir occulte de la mafia et qui veut que Cargèse, sans traditions criminelles, reste un territoire sain.







Sans langue de bois le porte parole parle du meurtre de son neveu. « Massimu ne voulait pas céder un pouce de terrain aux voyous, il s’est opposé verbalement et physiquement à la mafia, il a mis sa peau sur la table, et le savait que sa vie était en danger.



Ces criminels locaux qui ne se sentaient pas de taille, ont prévu de l'assassiner. Il le savait. Ils projettent d'autres assassinats. Pour cela ils vont chercher le soutien de bandes bien plus puissantes à Ajaccio. De bandes bien implantées, qui ont pignon sur rue, et qui, pour certaines, font partie de la bonne société. Les fameux « voyous en costumes » dénoncés par le député Colombani à l'Assemblée Nationale, visant les délinquants en cols-blancs. »







Des accusations lourdes qui ont le mérite d’être rapportées sur une terre où trop souvent l’omertà prend trop souvent le dessus sur la vérité.







L'assassinat de Massimu avait donc deux objectifs selon son oncle : « nettoyer » le terrain pour que la mafia développe ses activités de prédation et semer la peur.







La chose est nommée







C’est le peuple du web, les Corses qui se sentent libres de parler sur les réseaux sociaux qui ont employé en premiers le mot mafia et qui ont identifié l'origine de l'assassinat de Massimu Susini. « Sa personnalité, son éthique, ses combats ne laissaient aucun doute sur l'origine de son assassinat. Ce n'était pas un règlement de comptes entre bandes rivales, c'était un crime mafieux et les gens l’ont compris » affirme Jean-Toussaint Plasenzotti qui ajoute « La mafia n'est pas un fantasme elle aime avant tout le calme et la discrétion. Elle est un pouvoir occulte, elle n'aime pas être dans la lumière et utilise la violence que quand elle ne peut faire autrement et on peut même dire que c'est une preuve de faiblesse. »