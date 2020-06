À Calvi le 80e anniversaire de l'appel du Général de Gaulle

Depuis le déconfinement, tout en respectant les restrictions sanitaires, cette cérémonie de l'Appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle est la première.

" Il y a 80 ans, le général De Gaulle sur les ondes de la BBC s’opposait publiquement à l’armistice. Refusant l’asservissement, il quitte le sol français, et par cet appel radiophonique il explique pourquoi le combat doit se poursuivre contre l’occupant nazi et contre le pouvoir du maréchal Pétain. La résistance est à bâtir. Dans la soirée, ces paroles franchissent la Manche et sèment la graine de l’espérance en Europe pour la liberté".

À 11 heures très précises, au monuments aux morts de Calvi, la cérémonie à été marquée par la lecture de l'appel du 18 juin par Claude Deceuninck, Président de l'association des anciens combattant de Calvi et ensuite celui de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par Florent Farge, sous-préfet de Calvi.

Une première gerbe était déposée par le Maire de Calvi Ange Santini entouré du Lieutenant Jean-Jacques Vigneau du CS Calvi et de

La seconde gerbe était elle déposée par le Sous-Préfet de Calvi Florent Farge, entourée du Colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP de Calvi et le Chef d'Escadron Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi-Balagne.

Un piquet d'honneur du 2e REP de Calvi présentait les armes, alors que la sonnerie aux morts et l'hymne National retentissaient.



Outre les personnes déjà citées on a noté la présence de Marie Luciani, Didier Bicchieray et Jean-Michel Nobili, Pierra Siméoni, adjoints au maire de Calvi, Pascale Moretti et Pierre Calassa, conseillers municipaux de la majorité", Claudine Orabona et Dominique Bertoni, Jérôme Sévéon, conseillers municipaux d'opposition, Capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de la Cie Gendarmerie Calvi-Balagne.... Avant la dislocation, les autorités saluaient les délégations d'anciens combattants, d'officiers et sous-officiers du 2e REP.