À Bucugnà, l’énergie s’invite dès la maternelle

Un déploiement progressif à l’échelle de l’île



Fruit d’un travail de deux ans mené avec le rectorat, le programme s’inscrit dans une montée en puissance progressive. Ce premier lancement concerne le cycle 1, dédié aux maternelles. Les cycles 2 et 3 suivront dès la rentrée prochaine, avec des contenus adaptés à des élèves plus âgés.



« On y va pas à pas, avec des séquences pédagogiques et des supports diffusés tout au long de l’année », souligne le recteur de l'Académie de Corse, Rémi-François Paolini. À terme, l’ambition est d’aborder ces thématiques de manière plus approfondie, avec des dimensions à la fois scientifiques et sociétales.



Des outils concrets, ancrés dans la culture corse



Pour toucher les plus jeunes, le programme fait le choix de la pédagogie visuelle et de la proximité culturelle. Les supports, conçus par le réseau Canopé de Corse, sont entièrement bilingues corse-français.



Dans les classes, les élèves découvrent les écogestes à travers des affiches illustrées et les personnages de la littérature jeunesse corse, Marcu et Fiffina. Un livret pédagogique accompagne également les enseignants. « L’idée, c’est d’aborder des questions souvent très techniques de manière simple, en s’adressant aux plus jeunes », insiste Julien Paolini.



Des enfants, relais au sein des familles



Au-delà de l’école, le dispositif vise un impact plus large. Les enfants sont perçus comme de véritables relais au sein des foyers. « Ils peuvent transmettre ce qu’ils apprennent à leurs familles, faire évoluer les comportements », souligne le recteur.



Une conviction partagée par Marie-Dominique Paoli, chef de projets à l’AUE et conseillère du président : « Ce sont eux qui véhiculent ensuite le message auprès de leur entourage. » Former les plus jeunes apparaît ainsi comme une réponse à une urgence devenue incontournable. « C’est une nécessité de les sensibiliser aux enjeux du développement durable », insiste encore le recteur.